Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Fahrrad aus Garage entwendet

Geilenkirchen (ots)

Aus der Garage eines Einfamilienhauses in der Straße An den Schlosswiesen entwendeten unbekannte Personen am vergangenen Freitag (17. September), zwischen 14.30 Uhr und 17 Uhr, ein Damenfahrrad.

