Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Zeuge verhindert Zweiraddiebstahl

53894 Mechernich-Breitenbenden53894 Mechernich-Breitenbenden (ots)

Ein Zeuge beobachtete Samstagnachmittag (14.40 Uhr), wie sich zwei Jugendliche an einem Roller auf dem Pendlerparkplatz zu schaffen machten. Als er die Beiden ansprach, flüchteten sie in den angrenzenden Wald. Eine Suche nach den Dieben verlief negativ. Das Fahrzeug konnte im Nachgang an den Eigentümer übergeben werden.

