POL-PDPS: Stationäre Verkehrskontrollen mit hoher Beanstandungsquote

Pirmasens (ots) - Im Zeitraum zwischen Samstag, 16:30 Uhr, und Sonntag, 00:30 Uhr, entwendete ein unbekannter Täter ein vor dem Anwesen Brunnengasse 8 abgestelltes Mofa, Marke Zhejang. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pdps Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Pirmasens ...

