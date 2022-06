Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Ladegerät eines Rollstuhls beschädigt

Pirmasens (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch schnitt ein unbekannter Täter den Stecker eines Ladegerätes für einen elektrischen Krankenfahrstuhl durch. Der Krankenfahrstuhl war in einem Abstellraum der Käthe-Kollwitz-Straße 12 zum Laden abgestellt. Der abgeschnittene Stecker wurde wohl mitgenommen. Der Wert des Ladegerätes beträgt 270 Euro. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pdps

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell