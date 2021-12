Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: erneuter Aufbruch eines Zigarettenautomates

Sehlem (ots)

Nach Aufbrüchen von Automaten in Manderscheid und Salmtal wurde durch einen Anwohner der Polizei Wittlich am Abend des 28.12.2021 der Aufbruch eines weiteren Zigarettenautomaten in Sehlem, in der Kirchstraße, gemeldet. Aus dem Automaten wurden das Münzgeld und die Zigaretten entwendet. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt.

Hinweise von Zeugen werden bei der Polizeiinspektion Wittlich, 06571-9260 oder piwittlich.dgl@polizei.rlp.de, entgegengenommen.

