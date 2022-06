Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall am Etzelweg/ L465

Zweibrücken (ots)

Am 08.06.2022 gegen 16:45 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen zwei PKW auf der Kreuzung Etzelweg / L 465 in Zweibrücken. Eine 34-jährige Fahrzeugführerin befuhr mit ihrem PKW den Etzwelweg von den dortigen Lebensmittelmärkten kommend in Fahrtrichtung L 465. Im Kreuzungsbereich bog sie nach links ab und missachtete dabei die Vorfahrt eines von links kommenden PKWs, welcher die L465 von Rimschweiler kommend in Fahrtrichtung Mittelbach befuhr. Aufgrund dessen kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 44-jährige bevorrechtigte Fahrzeugführer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß mit seiner Fahrzeugfront seitlich mit dem PKW der Unfallverursacherin zusammen. Verletzt wurde durch den Zusammenstoß niemand. Jedoch entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 9.000 EUR.| pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell