POL-BI: Schweinemist auf der Autobahn

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / A30 / A2 / Bad Oeynhausen - Am Freitag, 29.04.2022, entlud sich ein Sattelauflieger am Autobahnkreuz Bad Oeynhausen an der Zufahrt zur A2. Der Zufahrtsbereich zur A2 Fahrtrichtung Hannover ist aktuell noch gesperrt.

Der 59-jährige Lkw-Fahrer aus Neuenhaus befuhr die A 30 in Fahrtrichtung Vlotho. Am Autobahnkreuz Bad Oeynhausen entlud sich gegen 09:05 Uhr seine Ladung auf dem Zubringer der A2 in Fahrtrichtung Hannover. Dabei öffnete sich die Ladeklappe des Aufliegers, der mit 28 Tonnen Schweinemist beladenen war. Etwa 10 Tonnen der Ladung verteilten sich auf der Fahrbahn.

Aufgrund von Reinigungsarbeiten ist die Zufahrt aktuell noch gesperrt. Autobahnpolizisten leiten den Verkehr vor der Unfallstelle ab. Es bildete sich zwischenzeitlich ein Stau von drei Kilometern auf der A30 und einem Kilometer auf der A2.

