POL-BI: Zeitungszusteller ausgeraubt

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Sieker - In der Nacht auf Donnerstag, 28.04.2022, wurden drei Fahrzeuge auf dem Gelände eines Autohändlers an der Detmolder Straße, nahe Wismarer Straße, bei einem Brand beschädigt. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Brandstiftung. Der bisher unbekannte Täter legte das Feuer gegen 00:38 Uhr an einem hinteren Radkasten eines schwarzen 3-er BMW. Das Fahrzeug geriet daraufhin in Brand und die Flammen schlugen auf einen weiteren 3-er BMW ...

