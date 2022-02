Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Sexuelle Belästigung einer 16-Jährigen im Stendaler Bahnhofstunnel

Stendal (ots)

Am Samstag, den 12. Februar 2022 gegen 19:55 Uhr kam es zu einer sexuellen Belästigung und gefährlichen Körperverletzung einer 16-Jährigen im Stendaler Bahnhofstunnel. Ein Mann hatte zunächst mit einer vollen Plastikflasche nach der jungen Deutschen geworfen und sie am Arm getroffen, um ihre Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Danach packte er sie für mehrere Sekunden so heftig am Gesäß, dass sie nicht fliehen konnte. Glücklicherweise hatte ein engagierter Zeuge diese Tat beobachtet und den Täter durch Zurufen und zur Hilfe eilen vertrieben. Sofort wurden Fahndungsmaßnahmen der Bundes- und Landespolizei anhand der vorliegenden Täterbeschreibung eingeleitet. Eine am Bahnhof Stendal eingesetzte Streife der Bundespolizei und eine kurz darauf eintreffende Streife der Landespolizei suchten den Bahnhof ab. Sie konnten keinen Tatverdächtigen, aber zumindest einen Zeugen auffinden. Glücklicherweise konnten, aufgrund der Täterbeschreibung, durch einen eingesetzten Beamten Rückschlüsse auf einen in Frage kommenden polizeilich Bekannten 34-Jährigen gezogen werden. Ein in den polizeilichen Fahndungssystemen vorliegendes Foto des Verdächtigen wurde der jungen Frau gezeigt, die den Deutschen anhand dessen eindeutig identifizieren konnte. Es wurden Strafanzeigen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und sexuellen Belästigung gegen den Tatverdächtigen auf Antrag des gesetzlichen Vertreters der 16-Jährigen gefertigt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell