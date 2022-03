Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Ihlow - Autofahrer von Fahrbahn abgekommen +++ Großheide - Jugendliche bei Unfall verletzt +++ Wiesmoor - Gefährliches Überholmanöver +++ Großefehn - Unfallflucht +++ Aurich - Beifahrertür beschädigt

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Ihlow/Simonswolde - Autofahrer von Fahrbahn abgekommen

Ein Autofahrer ist am Dienstagmorgen in Ihlow bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Der Mann fuhr gegen 9.20 Uhr mit einem Audi auf der Oldersumer Straße in Richtung Simonswolde, und kam nach ersten Erkenntnissen in Höhe der Einmündung Bunkfahner Straße alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab. Er touchierte mehrere Bäume und wurde aus dem Fahrzeug geschleudert. Der Audi fing Feuer und geriet in Vollbrand. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Mann erheblich alkoholisiert war und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Der 38-jährige Autofahrer wurde bei dem Unfall vermutlich schwer verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Im Einsatz war der Rettungsdienst, ein Notarzt und die Feuerwehr sowie die Untere Wasserbehörde und die Straßenmeisterei. Die Oldersumer Straße war vorübergehend voll gesperrt.

Großheide - Zwei Jugendliche bei Unfall verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Großheide sind am Montag zwei Jugendliche verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen wollte gegen 16 Uhr eine 34 Jahre alte Mitsubishi-Fahrerin von einem Parkplatz rückwärts auf die Schloßstraße fahren. Hierbei übersah sie offenbar einen 17-jährigen Kradfahrer und stieß mit ihm zusammen. Der 17-Jährige und seine 16-jährige Sozia wurden nach ersten Erkenntnissen schwer verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Sowohl das Auto als auch das Krad mussten abgeschleppt werden.

Wiesmoor - Gefährliches Überholmanöver

Die Polizei sucht Zeugen eines gefährlichen Überholmanövers in Wiesmoor. Nach bisherigem Erkenntnisstand fuhr am Montag gegen 14.20 Uhr der Fahrer eines Kleinwagens auf der Wittmunder Straße in Richtung Wiesmoor und überholte trotz Gegenverkehr ein anderes Fahrzeug. Ein entgegenkommender Pkw musste stark bremsen und auf den Grünstreifen ausweichen, um einen Zusammenstoß mit dem Kleinwagen zu verhindern. Der Kleinwagenfahrer setzte seine Fahrt fort und soll im weiteren Verlauf noch einen Bulli überholt haben. Die Polizei bittet den Fahrer des Bulli, der in Richtung Wiesmoor unterwegs war, und den Autofahrer, der in Richtung Marcadsmoor fuhr und ausweichen musste, sowie mögliche weitere Zeugen, sich zu melden unter Telefon 04944 914050.

Großefehn - Unfallflucht

Zu einer Unfallflucht kam es am Montag in Großefehn. In der Kanalstraße Süd touchierte ein bislang Unbekannter zwischen 19.45 Uhr und 20 Uhr einen schwarzen Opel Meriva. Der Wagen wurde an der rechten Fahrzeugseite erheblich beschädigt. Der Verursacher flüchtete, ohne sich um eine Regulierung zu kümmern. Vermutlich fuhr er ein rotes Fahrzeug. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

Aurich - Beifahrertür beschädigt

In Aurich wurde vor einem Mehrparteienhaus an der Esenser Straße ein Auto beschädigt. Zwischen Freitag, 14.30 Uhr, und Montag, 6 Uhr, touchierte ein bislang Unbekannter mit einem Fahrzeug einen VW Polo in Höhe der Hausnummer 285. Es entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von 2.500 Euro. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise auf den Verursacher unter Telefon 04941 606215.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell