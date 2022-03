Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Krummhörn - Container aufgebrochen +++ Aurich - Sachbeschädigungen: Zeugen gesucht

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Krummhörn - Container aufgebrochen

Ein Baucontainer wurde am Wochenende in Pewsum aufgebrochen. Zwischen Freitagmittag und Montagmorgen öffneten Unbekannte auf einer Baustelle in der Rathausstraße gewaltsam einen Container und entwendeten diverses Werkzeug. Hinweise nimmt die Polizei Norden entgegen unter Telefon 04931 9210.

Aurich - Sachbeschädigungen: Zeugen gesucht

In der Auricher Innenstadt kam es am Wochenende zu Sachbeschädigungen. Bislang Unbekannte beschmierten einen Zigarettenautomaten sowie mehrere Läden und Geschäfte im Bereich der Marktpassage mit Farbe. Zeugen oder Anwohner, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden um Hinweise gebeten unter Telefon 04941 606215.

