Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bischweier - Geschädigter nach Unfall gesucht

Bischweier (ots)

Nach einem möglichen Unfall am Donnerstagmorgen in der Bahnhofstraße, sind die Beamten des Polizeireviers Gaggenau auf der Suche nach einem möglichen Geschädigten. Gegen 10:45 Uhr streifte ein Autofahrer gegen 10:45 Uhr ein bislang unbekanntes, vor einer Bäckerei parkendes Fahrzeug. Nachdem der Mann keinen Schaden an seinem oder dem anderen Fahrzeug feststellen konnte, setzte er seine Fahrt fort. Zu Hause jedoch bemerkte er einen zuvor unentdeckten Schaden, weshalb er sich an die Beamten des Polizeirevier wandte. Diese sind unter der Telefonnummer 07225 9887-0 nun auf der Suche nach dem Fahrer/Fahrerin des parkenden und möglicherweise beschädigten Autos.

