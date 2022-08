POL-OG: Baden-Baden - Vermisstensuche

Lichtenau/Grauelsbaum (ots) - Am Donnerstagabend, um 17:36 Uhr, ging bei der Polizei über Notruf die Meldung eines Gebäudebrandes in Lichtenau/Grauelsbaum ein. Betroffen ist eine Verpackungsfirma in der Austraße. Ein Großaufgebot der Feuerwehr ist derzeit mit den Löscharbeiten beschäftigt. Es besteht akute Einsturzgefahr. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden die Anwohner gebeten, Fenster und Türen ...

mehr