Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Hinweise nach Unfallflucht erbeten

Baden-Baden (ots)

Eine leicht verletzte 53-Jährige und etwa 2.000 Euro Sachschaden waren die Folgen einer Unfallflucht am Mittwochmittag. Gegen 11:15 Uhr war ein bisher unbekannter Fahrer eines schwarzen Wagens auf der Schützenstraße in Richtung Leopoldstraße unterwegs, als er aufgrund einer Vorfahrtsmissachtung mit der 53-jährigen Mercedes-Fahrerin kollidierte, welche die Leopoldstraße in Richtung Gernsbach befuhr. Der Unbekannte entfernte sich im Anschluss von der Unfallörtlichkeit ohne seine Feststellungspflichten nachzukommen. Bei dem geflüchteten Auto soll es sich mutmaßlich um einen schwarzen BMW handeln. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten unter der Rufnummer: 07221 680-0 um Hinweise.

/sk

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell