POL-OG: Bühl, Altschweier - Hilfsbereite Polizeibeamte

Lahr (ots) - Ein Mann wurde in der Nacht auf Donnerstag eigenen Angaben zufolge von einem noch Unbekannten durch das Sprühen von Pfefferspray verletzt. Der 43-Jährige bemerkte gegen 1:20 Uhr eine Streitigkeit zwischen einem Pärchen auf einem Parkplatz in der Vogesenstraße. Als er daraufhin die beteiligte Frau ansprach, antwortete ihr noch unbekannter Begleiter offenbar mit dem Einsatz des Sprays in Richtung des ...

