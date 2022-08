Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Mit Pfefferspray angegriffen?

Lahr (ots)

Ein Mann wurde in der Nacht auf Donnerstag eigenen Angaben zufolge von einem noch Unbekannten durch das Sprühen von Pfefferspray verletzt. Der 43-Jährige bemerkte gegen 1:20 Uhr eine Streitigkeit zwischen einem Pärchen auf einem Parkplatz in der Vogesenstraße. Als er daraufhin die beteiligte Frau ansprach, antwortete ihr noch unbekannter Begleiter offenbar mit dem Einsatz des Sprays in Richtung des 43-Jährigen. Dieser trug Reizungen in den Augen, im Gesicht- und Halsbereich davon. Vor Ort erfolgte die Erstversorgung des Mannes durch eine Rettungswagenbesatzung. Beamte des Polizeireviers Lahr ermitteln nun wegen gefährlicher Körperverletzung und nehmen unter der Telefonnummer: 07821 277-0 Zeugenhinweise zu dem Vorfall und dem noch unbekannten Pärchen entgegen.

/nk

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell