Kehl (ots) - Nach einem schweren Raub am Mittwochabend auf ein Wettbüro am Kehler Bahnhofsplatz haben die Beamten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Gegen 22:30 Uhr betraten zwei bislang Unbekannte die Lokalität und bedrohten unter Vorhalt einer Schusswaffe einen Angestellten. Um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen wurden mehrere Schüsse in die Decke abgegeben. Nach der Herausgabe von Bargeld in ...

mehr