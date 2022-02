PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Weiterer Einbruch in Feuerwehrgebäude +++ Diverse Einbrüche +++ Diebe stehlen Kompletträder +++ Bargeld aus Taxi gestohlen

Hofheim (ots)

1. Weiterer Einbruch in Feuerwehrgebäude, Bad Soden am Taunus, Altenhain, Kirchstraße, Montag, 14.02.2022, 00:45 Uhr bis 01:15 Uhr

(fh)In der Nacht zum Montag kam es zu einem weiteren Einbruch in ein Feuerwehrgebäude. Neben dem bereits veröffentlichten Einbruch in Schwalbach am Taunus haben Unbekannte in derselben Nacht die Feuerwehr in der Kirchstraße in Altenhain aufgesucht und Werkzeug gestohlen. Die Unbekannten brachen zwischen 00:45 Uhr und 01:15 Uhr das Rolltor der Fahrzeughalle auf und entwendeten im Anschluss aus dem Inneren des Gebäudes Rettungsequipment in Form von Werkzeugen im Wert von mehreren Tausend Euro. Im Anschluss gelang den Unbekannten unbemerkt die Flucht. Wie auch beim Einbruch in Schwalbach ermittelt die Kriminalpolizei in Hofheim und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

2. Einbrecher scheitern an Restauranttür, Kelkheim (Taunus), Breslauer Straße, Freitag, 11.02.2022, 22:00 Uhr bis Sonntag, 13.02.2022

(fh)Am vergangenen Wochenende scheiterten Einbrecher an den Türen einer Kelkheimer Gaststätte. Zwischen Freitagabend und Sonntagmorgen suchten die Unbekannten das Restaurant in der Breslauer Straße auf und machten sich an zwei Zugangstüren zu schaffen. Die Versuche, die Türen aufzubrechen, schlugen ersten Ermittlungen zufolge fehl, sodass die Täter unverrichteter Dinge die Flucht antraten. Am Gebäude entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Die Kriminalpolizei in Hofheim nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

3. Diebe stehlen Kompletträder,

Eschborn, An den Krautgärten, Freitag, 11.02.2022, 17:30 Uhr bis Montag, 14.02.2022, 12:30 Uhr

(fh)Am Wochenende haben Diebe in Eschborn die Räder eines geparkten Audi RS 6 entwendet. Im Zeitraum von Freitagabend bis Montagmittag begaben sich die Unbekannten zum Grundstück der Geschädigten in der Straße "An den Krautgärten". Dort angekommen, machten sie sich an dem Audi zu schaffen, welcher in einem Carport parkte und montierten alle vier Reifen samt Felgen ab. Im Anschluss flüchteten die Unbekannten mitsamt der Kompletträder, deren Wert im vierstelligen Bereich beziffert wird. Denkbar ist, dass die Täter für den Transport des Diebesgutes ein Fahrzeug nutzten. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06196) 9695-0 mit der Polizeistation Eschborn in Verbindung zu setzen.

4. Einbruch in Bäckerei,

Hofheim am Taunus, Homburger Straße, Festgestellt: 15.02.2022, 05.20 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Dienstag wurde eine Bäckereifiliale in der Homburger Straße in Hofheim von Einbrechern heimgesucht. Die Täter drangen durch eine gewaltsam geöffnete Eingangstür in die Filiale ein und ließen anschließend Getränke mitgehen. Der Einbruch wurde am Dienstagmorgen gegen 05.20 Uhr festgestellt. Die Kriminalpolizei in Hofheim hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

5. Bürocontainer aufgebrochen,

Hofheim am Taunus, Wallau, Hessenstraße, Nacht zum 14.02.2022,

(pl)Auf einem Firmengelände in der Hessenstraße in Wallau brachen unbekannte Täter in der Nacht zum Montag in einen Bürocontainer ein. Die Täter hebelten die Zugangstür auf, um sich Zutritt zum Container zu verschaffen und entwendeten hieraus Bargeld. Die Kriminalpolizei in Hofheim hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

6. Bargeld aus Taxi gestohlen,

Hofheim am Taunus, Chinonplatz, Festgestellt: 14.02.2022, 16.50 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter sind am Montagnachmittag in Hofheim in ein am Chinonplatz abgestelltes Taxi eingebrochen und haben die darin zurückgelassene Geldbörse gestohlen. Die Täter verschafften sich durch eine eingeschlagene Seitenscheibe Zugang zum Fahrzeuginnenraum und schnappten sich die auf der Rückbank liegende Geldbörse mit dem darin befindlichen Bargeld. Die Tat wurde gegen 16.50 Uhr festgestellt. Die Kriminalpolizei in Hofheim hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell