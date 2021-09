Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Bedrohungslage

Landau (ots)

Am 24.09.2021 gegen 15.50 Uhr kam es zu einem polizeilichen Einsatz im Stadtgebiet, an dem mehrere Einsatzkräfte, teilweise mit spezieller Schutzausrüstung bekleidet, beteiligt waren. Vorangegangen war eine Bedrohung durch einen 82-Jährigen gegen eine Mitarbeiterin eines Landauer Bekleidungsgeschäftes. Der Tatverdächtige konnte an seiner Wohnung angetroffen und überprüft werden. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung wurde eine Luftdruckwaffe und Munition sichergestellt. Hinweise, dass er seine Drohung in die Tat umsetzten wollte, ergaben sich im Rahmen der weiteren Ermittlungen nicht.

