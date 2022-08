Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Steinach - Versuchter Fahrraddiebstahl vereitelt

Steinach (ots)

Durch einen aufmerksamen Zeugen konnte am frühen Mittwochnachmittag in der Langmattstraße der Diebstahl eines E-Bikes verhindert werden. Gegen 13:15 Uhr beobachtete dieser einen 30-jährigen Mann, welcher versuchte ein Fahrradschloss mittels eines Fahrradsattels aufzuhebeln. Aufgrund eines deutlich vernehmbaren Zurufs des Zeugen, ließ der 30-Jährige von seinem Vorhaben ab und entfernte sich in Richtung Bahnhof. Im Rahmen der unmittelbar eingeleiteten Fahndung gelang es den Beamten des Polizeireviers Haslach den Verdächtigen am Bahnhof Biberach zu stellen. Bei der Durchsuchung des vorläufig Festgenommenen kam ein verbotenes Einhandmesser zum Vorschein. Er sieht sich nun mit einem Strafverfahren konfrontiert.

/sk

