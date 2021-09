Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Sportheim

Büren (ots)

Freitag, 24.09.2021, 22:00 Uhr - Samstag, 25.09.2021, 08:50 Uhr Spielenweg, 33142 Büren

In der oben genannten Tatzeit versuchten unbekannte Täter ein doppelverglastes Fenster an einem am Sportplatz Büren befindlichen Lagerraum mit einem unbekannten Gegenstand einzuschlagen. Es wurde dabei lediglich die äußere Glasscheibe beschädigt. Durch Drücken gegen die beschädigte Fensterscheibe mittels Körperkraft konnte das Fenster geöffnet werden. Ob der Lagerraum betreten wurde ist nicht bekannt, Diebesgut ist nicht vorhanden.

