POL-KLE: Kevelaer - Kraftstoffdiebstahl

250 Liter Diesel aus Baggertank gestohlen

Kevelaer (ots)

In der Zeit zwischen Montag, 16:00 Uhr, und Dienstag (5. April 2022), 09:15 Uhr, haben unbekannte Täter aus einer Arbeitsmaschine, die auf einer Baustelle an der Kreuzung Delbrückstraße und Haagscher Weg abgestellt war, Kraftstoff entwendet. Die Täter zapften rund 250 Liter Diesel aus dem Tank des Baggers und flüchteten anschließend. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Goch unter 02823 1080. (cs)

