Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Diebstahl

Scheinwerfer aus Smart ausgebaut

Bild-Infos

Download

Rees (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (5. April 2022) haben unbekannte Täter sich an einem Smart Fortwo zu schaffen gemacht, der an der Straße Am Stadtgarten abgestellt war. Sie öffneten die Motorhaube gewaltsam und bauten die Scheinwerfer des Autos aus. Anschließend flüchteten sie mit ihrer Beute. Zeugenhinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Kripo Emmerich unter 02822 7830 entgegen. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell