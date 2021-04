Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Körperverletzung

Streit zwischen Hundehaltern

57537 Mittelhof, Katzenthal, Auenlandweg (ots)

Zwei Hundehalter führten am Di., 20.04.2021, gegen 11:50 Uhr, ihre Hunde auf dem Auenlandweg aus. Der nicht angeleinte, ca. 55-60 kg schwere Labrador-/ Schäferhundmischling eines 76-jährigen Hundehalters sprang mehrfach eine 45-jährige Geschädigte an, die ihren eigenen angeleinten Hund, einen Jack-Russel-Terrier, zum Schutz vor dem anderen Tier auf dem Arm hielt. Als sie zur Abwehr nach dem Hund des Beschuldigten trat, griff der 76-Jährige die Geschädigte an und schlug ihr mehrfach ins Gesicht. Hierdurch erlitt diese leichte Verletzungen. Ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung wurde eingeleitet.

