Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Fahrzeug beschädigt

Bad Hönningen (ots)

Wie der Linzer Polizei am Dienstabend gemeldet wurde, beschädigten unbekannte Täter in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen geparkten schwarzen Mercedes CLK in Bad Hönningen. Hinweise erbittet die Polizei unter 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell