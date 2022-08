Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach, Reichental - Unfallflucht, Zeugenhinweise erbeten

Gernsbach, Reichental (ots)

Nach einer Unfallflucht am Mittwoch zwischen 15:20 Uhr und 19:45 Uhr auf einem Parkplatz in der Badstraße hoffen die Beamten des Polizeipostens Gernsbach auf Unterstützung aus der Öffentlichkeit. Ein bisher unbekannter Fahrer soll beim Rangieren auf dem Parkplatz einen dunkelblauen Mercedes hinten rechts beschädigt haben und trotz eines entstandenen Schadens in Höhe von 800 Euro davongefahren sein. Mögliche Zeugen des Unfalls werden unter der Rufnummer 07224 3363 um Kontaktaufnahme gebeten.

/sk

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell