POL-OG: Lichtenau, Grauelsbaum - Gebäudebrand in Verpackungsfirma, Nachtragsmeldung

Lichtenau, Grauelsbaum (ots)

Nach dem Brand in der Austraße am Donnerstagabend in einer Lagerhalle, waren die Löscharbeiten am Abend und die anschließende Brandwache der Feuerwehr in den frühen Freitagmorgenstunden beendet. Personen kamen beim dem Brand nicht zu Schaden. Der Sachschaden in der betroffenen Halle wird ersten Erkenntnissen zufolge im niedrigen sechsstelligen Bereich geschätzt. Zum Gebäudeschaden selbst kann derzeit noch keine abschließende Schätzung getroffen werden. Neben Feuerwehr und Rettungsdienst, waren auch Vertreter des THW, der Stadtwerke und der Wasserbehörde des Landratsamtes im Einsatz. Die Polizei war mit mehreren Streifenbesatzungen und einem Polizeihubschrauber vor Ort. Kriminaltechniker sind nun mit der Spurensicherung betraut. Die Brandursache ist derzeit noch unklar und weiterhin Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Kriminaltechniker sind nun mit der Spurensicherung betraut. /rs

Ursprüngliche Meldung vom 10.08.2022, 19:13 Uhr

POL-OG: Lichtenau/Grauelsbaum - Gebäudebrand in Verpackungsfirma

Lichtenau/Grauelsbaum Am Donnerstagabend, um 17:36 Uhr, ging bei der Polizei über Notruf die Meldung eines Gebäudebrandes in Lichtenau/Grauelsbaum ein. Betroffen ist eine Verpackungsfirma in der Austraße. Ein Großaufgebot der Feuerwehr ist derzeit mit den Löscharbeiten beschäftigt. Es besteht akute Einsturzgefahr. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden die Anwohner gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Verletzte sind bislang nicht zu beklagen. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit keine Aussage getroffen werden. Auch die Brandursache ist zum jetzigen Zeitpunkt unklar.

