POL-OG: Achern - Widerstand geleistet

Oberkirch (ots) - Ein alkoholisierter Fahrradfahrer zog sich in der Nacht zum Freitag bei einem Sturz leichte Verletzungen zu. Eine Zeugin konnte gegen 00:15 Uhr beobachten, wie ein Mann schwankend mit seinem E-Bike von der Renchener Straße in einen dortigen Kreisverkehr einfuhr, hierbei mit dem Bordstein in Kontakt geriet und anschließend alleinbeteiligt stürzte. Der 61-Jährige wurde durch eine Rettungswagenbesatzung vorsorglich in das Klinikum nach Achern gebracht. Ein ...

