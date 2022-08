Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Hund aus Wohnmobil befreit

Baden-Baden (ots)

Weil der Besitzer eines Wohnmobiles seinen Hund bei rund 30 Grad Außentemperatur im Fahrzeug zurückgelassen hatte, kamen Beamte des Polizeireviers Baden-Baden am Donnerstag in der Schloßstraße zum Einsatz. Gegen 19:30 Uhr konnte die Streife nach einem Zeugenhinweis den hechelnden und jaulenden Hund aus dem Wohnmobil befreien, da es ihnen gelang, das Fahrzeug ohne Beschädigung zu öffnen. Im Tierheim fand der Vierbeiner eine kurze Bleibe, bis der Besitzer sich gegen 22 Uhr bei der Polizei nach seiner Rückkehr ans Wohnmobil meldete. Die Polizei rät in diesem Zusammenhang dringend, keine Tiere in geparkten Fahrzeugen zurückzulassen. Die Temperaturen im Fahrzeuginneren können, auch bei vermeintlich noch so schattigen Parklätzen, schnell in einen Bereich steigen, der für Tiere lebensbedrohlich werden kann.

/rs

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell