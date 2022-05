Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: E-Scooter entwendet

Altena (ots)

Gestern Abend zwischen 21:15 Uhr und 21:50 Uhr entwendete Unbekannte zwei E-Scooter aus dem Hausflur eines Mehrfamilienhauses an der Kirchstraße. Während der Anzeigenaufnahme berichtete ein Zeuge, dass er gegen 21:50 Uhr eine männliche Person mit zwei E-Scootern in der Kirchstraße gesehen hat. Er konnte die Person wie folgt beschreiben: - 170 cm bis 175 cm groß - 20 - 25 Jahre alt - dunkel gekleidet - schwarze Haare mit einem Scheitelschnitt Die Fahndung verlief negativ. Hinweise nimmt die Polizei in Altena unter 02352-9199-0. (wib)

