Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Defekte Abzugshaube löst Feuer aus (24.052022)

Tuttlingen (ots)

Ein durch ein defektes Elektrogerät verursachter Brand hat am Dienstagmorgen, gegen 5 Uhr, Feuerwehr und Polizei in der Bergstraße auf den Plan gerufen. Bei Eintreffen der Rettungskräfte waren weder Flammen noch Rauch erkennbar und das Feuer bereits gelöscht. Zwei Bewohner mussten jedoch mit Rettungswagen wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht werden. Nach ersten Einschätzungen der Feuerwehr löste ein technischer Defekt an der Abzugshaube den Brand im Bereich des Herdes aus. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell