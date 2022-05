Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Auto und Radfahrer stoßen in Kreisverkehr zusammen (25.05.2022)

Singen (ots)

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Radfahrer ist es am Mittwochfrüh auf dem Kreisverkehr des "Posthalterswäldle" und der Friedinger Straße gekommen. Ein 59 Jahre alter Audi-Fahrer stieß beim Einfahren in den dortigen Kreisverkehr mit einem bereits im Kreisverkehr befindlichen 48-jährigen Pedelec-Fahrer zusammen. Dieser stürzte, verletzte sich jedoch nicht. Am Audi entstand durch die Kollision Blechschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Die Schadenshöhe am Pedelec ist nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell