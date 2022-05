Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Unfall mit Blechschaden (24.05.2022)

Stockach (ots)

Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 15.000 Euro ist die Folge eines Unfalls, der am Dienstagmittag auf der Goethestraße passiert ist. Ein 74 Jahre alter Mercedes-Fahrer war auf der Goethestraße in Richtung "Schießerkreuzung" unterwegs. Aufgrund stockenden Verkehrs scherte der 74-Jährige aus, um an der Kolonne vorbeizufahren um an der Einmündung Gaswerk-/Indsutriestraße nach links abzubiegen. Gleiches Vorhaben hatte eine 35-Jährige mit einem Mitsubishi, die bereits auf der linken Spur fuhr, so dass es zum Zusammenstoß beider Autos kam. Verletzt wurde niemand. Den am Mercedes entstandenen Sachschaden schätzte die Polizei auf rund 8.000 Euro, den Schaden am Mitsubishi auf rund 7.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell