POL-KN: (Konstanz) Glastür eines Restaurants eingeschlagen - Polizei sucht Zeugen (24.05.2022)

Konstanz (ots) - Ein Unbekannter hat am Dienstagabend in einer Gaststätte in der Konradigasse einen Bedienungsgeldbeutel gestohlen. Der dreiste Dieb fragte zunächst nach einem freien Tisch. Während die Bedienung den einzigen grade frei gewordenen Tisch aufräumte, nutzte der Unbekannte die Gelegenheit, griff über die Theke und stahl den Bedienungsgeldbeutel. ...

mehr