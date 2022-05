Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Vorfahrtsunfall fordert drei Verletzte (19.05.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Drei Leichtverletzte und insgesamt knapp 20.000 Euro Blechschaden sind die Bilanz eines Unfalls am Dienstag gegen 15.30 Uhr auf der Kreuzung der Saarland-/Laiblestraße. Eine 71-jährige VW Golf Fahrerin fuhr auf der Laiblestraße und wollte die Saarlandstraße in Richtung Hubenloch überqueren. Dabei übersah sie eine von links kommende 36-Jährige, die mit einem Seat Leon in Richtung Stadtmitte unterwegs war. Beim Zusammenstoß erlitten beide Fahrerinnen und ein 1-jähriges Kleinkind im Seat leichte Verletzungen. Alle Verletzten kamen in ein Krankenhaus. Die beschädigten Autos holte ein Abschleppdienst an der Unfallstelle ab.

