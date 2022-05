Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Auto kommt von Fahrbahn ab und überschlägt sich (24./25.05.2022)

Donaueschingen (ots)

Schwere Verletzungen davongetragen hat ein Autofahrer bei einem Unfall in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gegen Mitternacht. Ein 29-jähriger VW UP! Fahrer fuhr auf der Bundesstraße 27 von Donaueschingen in Richtung Bad Dürrheim. Dabei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte einen Brückenpfeiler. Das Auto überschlug sich und kam etliche Meter weiter auf einem angrenzenden Feld auf dem Dach zum Liegen. Der alleine im Auto sitzende Fahrer kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Am VW entstand Totalschaden in Höhe von rund 8.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell