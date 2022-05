Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schwarzwald-Baar-Kreis) Mehrfach Anrufe durch "Falsche Polizisten" (24.05.2022)

Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Mit einer Vielzahl von Anrufen haben Betrüger am Dienstag den gesamten Schwarzwald-Baar-Kreis heimgesucht. Dabei gingen sie immer mit der gleichen, bekannten Masche vor: die Anrufer, bei denen es sich sowohl um Frauen als auch Männer handelte, gaben sich am Telefon als "Polizeibeamte" aus. Sie behaupteten, dass in der Nachbarschaft der Angerufenen eingebrochen worden sei und versuchten so, Vertrauen bei ihren potentiellen Opfern zu erschleichen. Im Verlauf des Telefonats versuchten sie dann, die Angerufenen zur Herausgabe ihres Geldes zu überreden, damit das Geld vermeintlich "sicher bei der Polizei" verwahrt werden könne. Alle Angerufenen erkannten die Betrugsversuche und es kam zu keinen Vermögensschäden.

Obwohl die Masche nicht neu ist und die Polizei und Medien ständig davor warnen, gelingt es den Betrügern trotzdem immer wieder, zum Erfolg zu kommen. Tipps und Tricks, sich vor diesen und anderen perfiden Betrügereien am Telefon zu schützen, findet man auf den Hinweisseiten der Polizei im Internet unter www.polizei-beratung.de. Fachkundige Auskünfte geben auch die Präventionsstellen der Polizei. Für den Schwarzwald-Baar-Kreis stehen die Berater unter der Telefonnummer 07721 601-253 zur Verfügung.

