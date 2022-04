Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Handtaschenraub in der Bremer Straße

Wilhelmshaven (ots)

Am Samstag, 23.04.22, um 16:35 Uhr, wurde eine 80-jährige Frau Opfer eines Raubes in der Bremer Straße in Wilhelmshaven. Zwei 15-Jährige hatten sich der Dame angenähert, stießen diese zu Boden und entrissen ihr die mitgeführte Handtasche. Die Täter flüchteten in Richtung Kurpark, konnten durch die Polizei jedoch kurz darauf bereits gefasst werden. Das Raubgut wurde vollständig wieder aufgefunden. Die 80-Jährige musste aufgrund einer durch die Tat entstandene Armverletzung stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Die Ermittlungen zum Sachverhalt dauern an. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 04421-942-0 mit der Polizei in Wilhelmshaven in Verbindung zu setzen.

