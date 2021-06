Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: 64-Jähriger beraubt - Wer hat etwas beobachtet?

Neuss (ots)

Am Sonntag (13.06.), gegen 11:25 Uhr, erhielten Polizeibeamte Kenntnis von einem Raub, der sich am Jean-Pullen-Weg ereignet haben soll. Die Beamten trafen vor Ort auf einen leicht verletzten 64-Jährigen, der angab, von einem ihm Unbekannten unter Anwendung von Reizgas und einer Schreckschusspistole beraubt worden zu sein. Dem Senior sei anschließend in seinem PKW die Flucht gelungen und er habe in Höhe Weberstraße/Hölderlinstraße Passanten angesprochen, ob diese den Notruf alarmieren könnten. Der unbekannte Tatverdächtige soll die Weberstraße entlang zur S-Bahnlinie in Fahrtrichtung Berghäuschensweg gelaufen sein.

Der Mann soll circa 165 bis 180 Zentimeter groß gewesen sein und war bekleidet mit einer roten Jacke, blauen Jeans und einer weißen Basecap. Sein Alter wird auf etwa 24 Jahre geschätzt. Er soll einen schwarzen Bart gehabt haben.

Das Kriminalkommissariat 22 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Wer Hinweise auf die Identität des jungen Mannes geben kann, wird gebeten, sich unter der Nummer 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell