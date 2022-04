POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in Heidmühle

Wilhelmshaven (ots) - Sachbeschädigung Am Sonntag-Morgen, 02.39 h, setzte ein bislang nicht bekannter Täter in Jever, Am Wall, eine Kunststoffmülltonne in Brand, welche an einer Hauswand stand. Dadurch wurden, neben der Tonne, ein Zaunelement und ein Kunststofffallrohr beschädigt bzw. zerstört. Der entstandene Schaden wird auf 300 EUR geschätzt. Sachbeschädigung durch Inbrandsetzen Am Samstag, dem 23.04.22, 16.30 ...

