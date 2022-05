Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Radfahrerin bei Unfall verletzt (24.05.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Leichte Verletzungen zugezogen hat sich eine Radfahrerin bei einem Unfall am Dienstag gegen 8 Uhr auf der Espanstraße. Eine 21-jährige Radlerin fuhr aus einem Verbindungsweg über einen Gehweg auf die Espanstraße. Dabei achtete sie nicht auf eine von links kommende 25-jährige Renault Twingo Fahrerin, die in Richtung Mutzenbühlstraße fuhr. Die junge Frau prallte seitlich gegen den Renault und verletzte sich dabei leicht, musste jedoch nicht in ein Krankenhaus. Am Renault entstand Blechschaden in Höhe von rund 1.500 Euro.

