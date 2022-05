Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Bedienungsgeldbeutel gestohlen (24.05.2022)

Konstanz (ots)

Ein Unbekannter hat am Dienstagabend in einer Gaststätte in der Konradigasse einen Bedienungsgeldbeutel gestohlen. Der dreiste Dieb fragte zunächst nach einem freien Tisch. Während die Bedienung den einzigen grade frei gewordenen Tisch aufräumte, nutzte der Unbekannte die Gelegenheit, griff über die Theke und stahl den Bedienungsgeldbeutel. Anschließend verließ der Täter das Lokal. Der Mann war ungefähr 30-35 Jahre alt, dunkelhaarig mit Vollbart. Bekleidet war er mit einem dunklen Hemd und einer dunklen Hose. Zudem hatte der Dieb am Hals linksseitig eine auffällige Tätowierung in Form eines Kreuzes und sprach ausschließlich englisch. Personen, die Hinweise auf die Identität des Unbekannten geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-0, zu melden.

