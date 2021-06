Polizei Hagen

POL-HA: Wohnungseinbruch - Unbekannte locken Familie mit Anruf aus der Wohnung

Hagen-Mitte (ots)

Am Mittwochnachmittag (16.06.2021) brachen bislang unbekannte Täter in die Wohnung einer 26-Jährigen Hagenerin und eines 38-jährigen Hageners in der Innenstadt ein und stahlen Schmuck sowie Bargeld. Der 38-Jährige erhielt gegen 16.30 Uhr einen Anruf von einem unbekannten Mann. Er sagte ihm, dass die Familie etwas am Bahnhof abholen müsse. Dieser Aufforderung kamen die 26-Jährige und ihr Mann nach. Sie verließen ihre Wohnung in der Haldener Straße. Als sie gegen 19.30 Uhr wieder zurück nach Hause kamen, war ihre Wohnungstür aufgebrochen. Sie stellten schnell fest, dass Unbekannte Gold und Bargeld gestohlen hatten. Die Kriminalpolizei übernahm den Tatort sowie die weiteren Ermittlungen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066. (sen)

