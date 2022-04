Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heddesheim/ Hirschberg - BAB 5: Pkw kommt alleinbeteiligt von Fahrbahn ab und landet auf Dach - PM Nr. 2

Heddesheim/ Hirschberg (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es gegen 01.00 Uhr auf der BAB 5 in Richtung Norden in der Aus- bzw. Auffahrt der Anschlussstelle Hirschberg zu einem Verkehrsunfall bei welchem eine Person leicht verletzt wurde. Ein 30-jähriger Audifahrer kam vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit in der Ausfahrt der o.g. Anschlussstelle von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf überfuhr er eine angrenzende Grünfläche sowie die Fahrbahn der Autobahnauffahrt. In der Folge überschlug sich der Pkw und kam kopfüber zwischen zwei Bäumen zum "Stehen". Der Fahrer konnte sich glücklicherweise selbstständig aus seinem Fahrzeug befreien. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte vor Ort konnte der 30-Jährige nach kurzer Absuche der Unfallörtlichkeit in einem Gebüsch sitzend festgestellt werden. Ein bei ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,8 Promille. Er wurde im Anschluss leicht verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Sein Audi wurde bei dem Unfall stark beschädigt, teils gelangten auslaufende Betriebsstoffe ins Erdreich. Der Pkw wurde durch die Feuerwehr Hirschberg geborgen und anschließend durch einen Abschleppdienst mittels einem Kran abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden lässt sich zum Berichtszeitpunkt noch nicht beziffern. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme mussten sowohl die Ab- als auch die Auffahrt der BAB kurzzeitig gesperrt werden. Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es nicht. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt. Ihn erwartet eine Strafanzeige. Der Unfall wurde durch den Verkehrsdienst Mannheim - Verkehrsgruppe Bundesautobahn aufgenommen.

