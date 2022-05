Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Seitingen-Oberflacht, Lkr. Tuttlingen) Technischer Defekt löst Brand in Bäckerei aus (24.05.2022)

Seitingen-Oberflacht (ots)

Aufgrund eines technischen Defekts ist es am Dienstagabend zu einem Brand in einer Bäckereifiliale auf der Hauptstraße gekommen. Eine Mitarbeiterin eines Lebensmittelgeschäfts stellte gegen 19.15 Uhr Brandgeruch in einer an das Geschäft angrenzenden Filiale einer Bäckerei fest. Die mit 25 Mann alarmierte Wehr aus Seitingen-Oberflacht betrat die Brandörtlichkeit mit Atemschutzgeräten und fand im hinteren Bereich ein brennendes Elektrogerät vor. Das Feuer konnte gelöscht und ein Übergreifen auf das Gebäude verhindert werden. Verletzt wurde niemand. Es entstand jedoch Rußschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Ursache dürfte nach ersten Ermittlungen ein technischer Defekt an einem elektrischen Fliegenlicht gewesen sein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell