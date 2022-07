Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Motorradfahrer kommt in scharfer Kurve zu Fall

Preußisch Oldendorf, Bielefeld (ots)

Ein Motorradfahrer aus Bielefeld ist am Sonntag auf der kurvenreichen Bergstraße zwischen Börninghausen und Preußisch Oldendorf (Kreis Minden-Lübbecke) verunfallt. Der 64-Jährige erlitt Verletzungen und kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Lübbecke.

Den Angaben der Polizei zufolge war der Bielefelder mit seiner Kawasaki gegen 13.30 Uhr in Richtung Preußisch Oldendorf unterwegs, als er in Höhe eines Waldparkplatzes in einer aus seiner Sicht scharfen Linkskurve offenbar die Kontrolle über sein Motorrad verlor. Der Mann kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte in der Folge. Spaziergänger wurden auf den Unfall aufmerksam und kümmerten sich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um den 64-Jährigen.

