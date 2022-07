POL-MI: Jugendlichen wird Handy geraubt

Espelkamp (ots) - Bei einem Einbruch in den Marktkauf konnten bisher Unbekannte den Tresor eines Blumengeschäfts entwenden. Bei der Beute dürfte es sich allerdings nur um einen geringen Betrag Wechselgeld handeln. Am Donnerstagmorgen (07. Juli) gegen acht Uhr entdeckte der Hausmeister des Verbrauchermarktes in der Hindenburgstraße neben dem Haupteingang zwei zerstörte bodentiefe Fenster. Diese waren am Mittwochabend gegen 22.15 Uhr noch unversehrt. Von dort aus ...

