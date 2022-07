POL-MI: Einbrecher erbeuten Tresor

Espelkamp (ots) - Bei einem Einbruch in ein landwirtschaftliches Anwesen in Fabbenstedt erbeuteten die Täter Schmuck, Bargeld und einen Reitsattel. Die Bewohner hatten das Anwesen in der Straße "Zur Aue" am vergangenen Dienstag (05.07.) gegen 08.30 Uhr verlassen. Als sie rund zwei Stunden später wieder heimkehrten, stellten sie den Einbruch fest. Den bisherigen Ermittlungen nach verschafften sich die bisher Unbekannten ...

