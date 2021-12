Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Ostdamm/Zwei schwere Unfälle sorgen für Verkehrsbehinderungen

Coesfeld (ots)

Vier Verletzte sind die Bilanz von zwei Unfällen, die sich innerhalb von kurzer Zeit am Montagvormittag in Dülmen ereigneten.

Der erste Unfall ereignete sich gegen 09:10 Uhr auf der B 474/ K27.

Die 49-jährige Fahrschülerin aus Senden befuhr mit dem 34-jährigen Fahrschullehrer den Ostdamm (K27) aus Richtung Ostlandwehr kommend in Fahrtrichtung Hiddingsel. Ein 65-jähriger Ledgener befuhr zur selben Zeit mit seinem Auto und Anhänger die B474 aus Richtung Lüdinghausen kommend in Fahrtrichtung BAB 43. Im Kreuzungsbereich B474/ K27 kam es zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Durch den Zusammenstoß wurde der Fahrschulwagen um ca. 90 Grad weggeschleudert und kam an einem Verkehrszeichen zum Stehen. Das Verkehrszeichen wurde durch den Zusammenstoß beschädigt. Beide Fahrzeuge, sowie der Anhänger waren nicht mehr fahrbereit und wurden auf Halterwunsch durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert. Auslaufende Betriebsstoffe wurden durch die Feuerwehr und durch den Abschleppdienst abgestreut. Die 49-Jährige wurde vorsorglich in das St. Marien-Hospital in Lüdinghausen verbracht. Der 34-Jährige wurde vorsorglich in das Clemens Hospital in Münster verbracht. Der 65-Jährige wurde vorsorglich in das Universitätsklinikum in Münster verbracht. Für die Zeit der Unfallaufnahme war die gesamte Kreuzung gesperrt.

Ein zweiter Unfall unter Beteilung eines Polizeimotorrades ereignete sich bei der Anfahrt des Motorradpolizisten zu Verkehrsmaßnahmen an der Unfallstelle. Der 46-jährige Beamte befuhr mit seinem Polizeimotorrad unter Einsatz von Sonder- und Wegerechten die Straße Ostlandwehr in Richtung B474. In Höhe des Bauhofs zog ein Auto vom Betriebsgelände. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, fuhr der Polizist auf die linke Bankette. Dabei prallte das Motorrad gegen einen Baum und der Polizist kam zu Fall. Er verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Die 57-jährige Autofahrerin aus Lüdinghausen blieb unverletzt. Auch hier war der Ostdamm für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt. Das Polizeimotorrad musste abgeschleppt werden.

