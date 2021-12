Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Overbergplatz

Einbrecher auf der Suche nach Beute

Coesfeld (ots)

In der Nacht von Freitag, den 10.12.2021 auf Samstag, den 11.12.2021 versuchten bislang unbekannte Täter in eine Praxis auf dem Overbergpaltz in Dülmen einzubrechen. Die Unbekannten versuchten den Briefkasten, sowie die Eingangstür der Praxis zu öffnen. Dies gelang augenscheinlich nicht.

Der Einbruch in die Räulichkeiten der Bibliothek / Digitalisierung der Stadt Dülmen gelang den Tätern in der selben Nacht jedoch. Hier dursuchten sie die zur Zeit gemeinsamen Räumlichkeiten. Ob sie hier Beute machen konnten ist noch unklar.

Hinweise an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell